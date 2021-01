Denunció penalmente al joven que la acusa de escracharlo: “me debe 2000 dólares”

20 enero, 2021

Jacqueline Saihueque aseguró hoy que la deuda que reclama a José Pedrosa, y por la que hizo publicaciones en la red social Facebook, “existe y surgió de una invitación que me hizo esta persona, que es un estafador, para invertir en insumos agropecuarios que dijo vender para una empresa ubicada en el Parque Industrial. Esta persona me tiene que devolver 2000 dólares, para lo que había una fecha acordada, y nunca la cumplió. Hay capturas de pantalla de conversaciones que he tenido con él en las que no niega que me debe esa plata, solo dice ‘para el lunes, para el jueves’ y no cumple. Lo he tenido que escrachar porque no me queda otro recurso”.

“Yo tengo derecho a exigir lo que es mío, y todos tenemos que hacernos cargo de lo que hacemos”, sostuvo Saihueque, quien además sostuvo que “muchas chicas me escribieron para contarme que les ha pasado lo mismo con él, y hay otra damnificada que recibe amenazas diarias de esta persona, que le debe dinero desde 2019”.

“Nunca tuve una relación de pareja con él”, advirtió además la joven, respondiendo así a lo dicho por Pedrosa que atribuyó los escraches al fin de un vínculo sentimental.

