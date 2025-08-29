Deporte Adaptado: La Escuela de Educación Especial N°501 participó de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

29 agosto, 2025 0

Estudiantes de la Escuela de educación Especial Nº 501 participaron de la etapa regional de los Juegos bonaerenses. Dos de los tres equipos lograron la clasificación a la final provincial en Mar del Plata 2025, compitiendo contra 11 equipos.

Contaron con el acompañamiento de sus profesores Juan “Zapatilla” Rodríguez (deporte adaptado), María Laura Arce (profesora de educación física de Escuela Especial N 501), Melisa Tello (deporte adaptado) y Guillermina Ramos (deporte adaptado), “los equipos dejaron todo en la cancha”, expresaron.

Este logro refleja la importancia del trabajo iniciado, desde los profes de deporte adaptado, de la municipalidad de Tres Arroyos, y que fue posible gracias a la apertura y compromiso de los directivos y la docente del área de educación Física de la EEE N 501, enmarcado en el proyecto: “Cuando la escuela y el municipio juegan juntos: GANA LA INCLUSIÓN”. “Felicitamos a cada uno de los estudiantes, familias y profes por este gran paso que nos llena de orgullo”, concluyeron.



Volver