Deportes: el 28 de febrero cierra la inscripción para los Grupos de Entrenamiento

25 enero, 2021 Leido: 37

La Municipalidad de Tres Arroyos a través de la Dirección de Deportes informó que hasta el 28 de febrero, podrán inscribirse y regularizar los grupos de Entrenamiento Físico Recreativo en Espacios Públicos, según la Ordenanza Nº 7378/2020, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.

Por otra parte, recuerdan además que quienes no lo hagan en los tiempos establecidos, no podrán continuar funcionando, logrando así diversas sanciones imposibilitando poder dictar la actividad.

Los responsables de los grupos de Entrenamiento deberán presentar en la Dirección de Deportes la siguiente documentación:

A.- contar obligatoriamente con la dirección y/o supervisión técnica de un profesional con título de profesor de Educación Física, o contar con títulos o certificados referidos a alguna capacitación deportiva expedido por organismos oficiales públicos y/o privados. El profesional que esté a cargo de la dirección y/o supervisión técnica de los grupos mencionados será responsable ante los organismos pertinentes por todas las acciones técnicas o de índole ética, profesional y jurídica que pudieran derivar de su actividad.-

B.- Domicilio legal de los mismos

C.- Un seguro de responsabilidad civil (Grupal o individual)

D.- Contar con un botiquín de primeros auxilios.

E.- Poseer el titular y/o responsable título certificado emitido por autoridad competencia de conocimientos de primeros auxilios, reanimación cardio pulmonar (RCP) y manejo de DEA con una periodicidad de dos años.

F.- Acreditar la contratación de un servicio de emergencia con cobertura de traslado para todos los integrantes del grupo.

Para mayor información, y para registrarse deberán acercarse a la Dirección de Deportes de Lunes a viernes de 7 a 14 horas en el Polideportivo Municipal o comunicarse telefónicamente a los teléfonos 02983 – 423811 / 15509201 o consultar a través de la página www.tresarroyos.gov.ar/deportes o redes sociales.

Volver