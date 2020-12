Deportistas de alto nivel y un claro mensaje a los alumnos de la Secundaria 4

2 diciembre, 2020 Leido: 26

Ana Daniela Álvarez Julián y Rubén Ordóñez, preceptora y profesor de la Escuela Secundaria 4 “René Favaloro” y su extensión 2040, compartieron con LU 24 los mensajes destinados a los alumnos de ambas instituciones educativas, del ex deportista olímpico y docente Javier Correa quien en la actualidad se desempeña como docente en Viedma, y de la atleta paralímpica Perla Muñoz, en los que los instan “a volver a relacionarse, de manera tecnológica en los tiempos de pandemia”, y a “construir sus sueños, individuales y colectivos”.



Correa, sostiene que “la idea que llegue a todos los chicos de Tres Arroyos y la zona, instándolos a que no pierdan contacto, y que mantengan el vínculo entre compañeros y compañeras con la escuela, en este momento en que nos toca estar aislados, para disfrutar un montón de cosas que nos gustan y quizás pensar en estar juntos de otra manera pero es importante no desvincularse, ya que la escuela brinda ese lugar, más allá de lo que podamos aprender, es un lugar donde nos podemos relacionar, lo que es muy importante para la construcción del ser humano, y tenemos forma de sostenerlo a través de lo tecnológico”.

Por su parte, Muñoz, relató sus comienzos y dijo: “empecé a soñar con participar de los Juegos Olímpicos y a los 22 años lo cumplí, participé en Sydney 2000 y al volver entrené doble turno para participar de Atenas 2004 y así sucesivamente, en total estuve en 4 JJ.OO, ya que fui a Beijing 2008 y Londres 2012”.

“Los quiero invitar a que agarren una hoja, y piensen que sueño les gustaría que se haga realidad y cómo hacerlo porque ustedes son los protagonistas del mañana y el nuevo mundo se construye con ustedes. También los invito a que, todos juntos, piensen en que les gustaría que cambiara en la escuela y lo trabajen como un sueño colectivo del que todos formarían parte”, solicitó la atleta.

“Me gustaría que cuando tengan algo de esto me lo hagan llegar para ver cómo van y sigamos trabajando para hacer esos sueños realidad; un abrazo para todos”, se despidió.

Correa tuvo un excelente desempeño como remero en aguas tranquilas, y Muñoz, en tanto se especializó en 400 metros, y en lanzamiento de bala y jabalina.

