Deportividad brutal en “Las 24”: Jaureguibehere devolvió una corvina y dijo que “lo volvería a hacer”

15 febrero, 2022 Leido: 1042

La última edición de Las 24 Horas de la Corvina Negra, no solo dejó importantes premios y destacadas actuaciones, sino que, además, Pablo Jaureguibehere demostró un gran compromiso con el deporte. Según relató, pasadas las 6 de la madrugada, capturó una corvina de más de 2.700 kg. de una línea cortada, la cual, también era de él, y decidió avisar al control y notificar la situación.

En este marco, dialogó este martes con LU 24 y dijo que “estaba en el segundo salto, después de dormir un ratito, a la madrugada hice dos tiros pero había mucho pasto”, y agregó que “el mar estaba a media marea, en un momento, tengo una ‘levantada’ y cuando quise tensar la tanza ya era tarde, se había trabado, no la pude sacar así que decidí cortarla. Volví a armar y comencé a pescar devuelta, pero en ese mismo instante, me volvió a pasar lo mismo pero logré moverme hacía un costado y saqué una corvina enganchada”.

En ese momento, y ante la magnitud de la corvina capturada, Jaureguibehere no dudó y decidió llamar a otro pescador que se encontraba en sus inmediaciones para “demostrarle que había capturado una corvina pero estaba enganchada, así que procedí a cortarle la cola. Según me comentaron pesaba más de 2.700 kg., pude haber terminado 5° o 6° pero la línea ya estaba cortada y no correspondía quedársela”.

Consultado si se arrepintió luego de hacerlo, el pescador sostuvo que “lo volvería a hacer, no era por la plata, yo soy deportista y lo que no es mío, no es mío. Yo no evaluó ninguna otra cosa. Era mi línea pero estaba cortada, y el reglamento dice que queda como un pescado robado”.

“Lo llamé al control y le pregunté si no tenía un revolver para pegarme un tiro”, dijo entre risas. “Yo le corte la cola pero le sacaron una foto”, aseguró.

Finalmente, Jaureguibehere contó que su familia se orgulleció ante dicho acto de deportividad. “Principalmente me carga mucho el hijo de mi señora, que cuando hay algo que pagar me dice que lo haga con la ‘honestidad’. Igual dejando el humor de lado, todos están mas que contentos y saben cómo soy, siempre he reconocido que lo que no corresponde, no corresponde”, concluyó.

El Club Cazadores, ante tal acto de deportividad, le otorgó una mención especial reconociendo su ejemplar acción.

Volver