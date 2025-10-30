Deportivo Independencia de luto: Falleció Julio Lynch

30 octubre, 2025 7

En Adolfo Gonzales Chaves falleció a los 71 años Julio Oscar Lynch, hombre identificado toda una vida con el Deportivo Independencia .

Julio fue un futbolista del “ Ventarrón “ de la década del 60 y 70, siendo un eximio defensor central que lució con orgullo la camiseta número 6 del rojinegro chavense, integrando también varias selecciones tresarroyenses.

Julio Lynch fue en su actividad privada, un caracterizado Consignatario de Hacienda, muy reconocido en su rubro y además dedicó su vida a su gran pasión, el Club Deportivo Independencia, donde fue presidente por muchos años y muy cerca de la actividad futbolística de la entidad.

La perdida de Julio dejara un gran vacío en la institución que lo vio a través de los años ser un gran bastión, hombre pasional, que dejó un gran legado en su hijo Juan, hoy presidente del club y también Julio fue un buen vecino, comprometido con la comunidad chavense que dejó una buena imagen para quienes lo conocieron.

