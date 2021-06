Derrumbe en Miami: lo atribuyen a deficiencias estructurales y al deterioro por el clima costero

José Luis Plaza, maestro mayor de obras, integrante del Colegio de Técnicos de Tres Arroyos y uno de los principales referentes de la construcción en Claromecó, atribuyó como posibles causas del derrumbe del edificio en Surfside, Miami, a deficiencias estructurales y al deterioro que experimentan los materiales expuestos a las inclemencias de las zonas costeras.

No obstante, admitió que “siempre es más fácil hablar con el diario del lunes, pero en este caso lo cierto es que este derrumbe no es un hecho puntual del momento sino la consecuencia de un deterioro de mucho tiempo. De hecho se habla de que había intimaciones por parte de las autoridades para que se solucionaran las deficiencias, en un lugar que ya de por sí es estricto: no se puede cambiar una ventana sin pedir autorización”.

“Ese edificio se hizo en dos partes: la primera sigue en pie hoy, y años después se hizo la ampliación, que es la que se derrumbó. Lo que se advierte es que esta segunda obra no estaba anexada como corresponde a la anterior. Y la forma en que se demolió también es rara, fue como una implosión, que es cuando se ponen cargas explosivas en un edificio para demolerlo y cae todo hacia adentro. Incluso no se ve que hayan cedido los cimientos”, advirtió.

Sobre la construcción costera, Plaza consideró que “la erosión de la arena y el viento corroen los materiales. Para las casas que están construidas en ladrillo visto, cada tantos años hay que volver a tomar las juntas. Y hay que evitar que queden expuestos los hierros, porque cuando se corroen, se expanden y revientan los ladrillos y revoques permitiendo el ingreso de la humedad, que termina por deteriorar la construcción. El clima tiene un alto impacto sobre las viviendas en la costa”. Y ejemplificó con el edificio conocido como el “esqueleto”: “tenía entre 7 y 10 años cuando lo empezaron a hacer y ahora tengo 62. Sin criticar a nadie, el deterioro que ha sufrido es muy importante. Hoy se usan nuevos tipos de materiales para reparar, lo han hecho por ejemplo con el puente Zárate-Brazo Largo, pero el deterioro está y hay que hacer un mantenimiento exhaustivo”, concluyó.

