Desafectan a un ambulanciero de Reta que no se presentó a concretar un traslado

Un empleado de la Delegación Municipal de Balneario Reta fue desafectado de la conducción de la ambulancia de la localidad, tras la denuncia efectuada por un vecino que atribuyó a la demora en concretar el traslado de su pareja la pérdida del bebé que esperaban.

“Nos presentamos en el Centro de Salud Reta junto a mi pareja, Sabrina Meza, quien cursaba en ese momento un embarazo de 20 semanas por presentar fuertes dolores lumbares. Antes de hacernos presentes en el centro llamé al mismo, me atendió la enfermera de turno Mabel Iglesias quien da aviso al doctor Goldbaum de la situación. Inmediatamente partimos para ser atendidos. Llegamos y ya ambos nos esperaban, durante la consulta mi pareja rompe bolsa generando un momento de suma desesperación y angustia para ambos, especialmente para ella quien tuvo que ser sedada. Mientras ella era atendida y acompañada por la enfermera y el doctor que intentaban tranquilizarla, explicándole que el hecho de romper bolsa no significaba la pérdida del embarazo, el doctor me informa que debla ser trasladada de urgencia motivo por el cual me retiro para buscar documentación y ropa. Cuando regreso el doctor se encontraba al teléfono muy ofuscado, ya que no podía localizar al ambulanciero, me quedo unos minutos en la sala de espera y le pregunto al doctor qué pasaba que no llegaba la ambulancia, él me hace señas de que me quede tranquilo. A pesar de su respuesta, noté su incomodidad, nerviosismo y enojo y de los trabajadores del centro de salud por la falta de respuesta del ambulanciero”, relató, en una nota que presentó a las autoridades, el vecino de Reta Armando Schneider. En la misma nota, hizo referencia a que desde la sala de salud se le indicó que el ambulanciero de guardia “era Isaías De Nobrega”, pero finalmente quien se presentó a conducir el vehículo fue Cristian Dramis, quien le aclaró que no le tocaba a él esa tarea.

Además, Schneider cuestionó a las autoridades “por asignar a una persona con problemas de adicciones una tarea tan delicada”, e hizo referencia al vínculo de parentesco entre el nombrado De Nobrega y el delegado Lucas Oviedo, al que atribuye “haberlo nombrado como capataz general que queda a cargo del pueblo cuando el señor Oviedo se va de gira artística”.

Desafectado de la conducción

De Nobrega fue, por decisión de las autoridades municipales, desafectado de la conducción de la ambulancia en Reta. “La pareja de la persona involucrada, que concurrió con una pérdida de embarazo a la atención en la localidad de Reta, presentó una nota a las autoridades del Hospital, conversó conmigo sobre esa situación y yo remití el 15 de agosto una nota a las autoridades para que se tomen las sanciones correspondientes para la persona a cargo de la ambulancia y que no concurrió en el momento oportuno. Y además solicité que esa persona sea desafectada de todo lo que tenga que ver con la atención de la salud en la localidad de Reta. Para nosotros está claro que incurrió en un incumplimiento y así también lo manifestó la gente que trabaja en la sala de la localidad de Reta, por eso la conducta que adoptamos”, indicó el doctor Gabriel Guerra, secretario de Prevención y Salud municipal.

El funcionario aclaró que el conductor de la ambulancia no forma parte del personal del Centro Municipal de Salud, sino que revista en la planta de la Delegación de Reta, desde donde ya se le informó su desafectación de esa tarea. “Además nos han manifestado algunas cuestiones respecto de la salud de esta persona, y hemos decidido acompañar esa problemática”, completó.

Garate atribuyó la responsabilidad política al delegado Oviedo

El presidente del Concejo Deliberante, Martín Garate, dijo haber recibido también la nota de Schneider, con quien además se entrevistó, y aseguró que “es muy grave la forma en que está cumpliendo su trabajo un ambulanciero de Reta, donde pasan cosas raras y veo que tienen poca repercusión. Hubo una demora muy importante en el traslado de una mujer embarazada, que luego perdió ese embarazo, y sin tener los conocimientos para juzgar esta situación, los propios vecinos de Reta contaron que hubo una demora de 45 minutos hasta que finalmente ni siquiera se hizo presente el ambulanciero de guardia. Este es un trabajador que depende del delegado y que tiene una relación de parentesco con él. La familia de la afectada decidirá si busca dirimir la responsabilidad penal y civil, pero hay una responsabilidad política del delegado de Reta, y una responsabilidad administrativa del empleado”, sostuvo.

“Este es un daño irreversible, pero lo importante es que esto no sucede más. Les he pedido a los concejales citar a la Comisión de Salud a todos los involucrados en este hecho tan triste, que no sé si se hubiera evitado o no, pero es indudable que el servicio se prestó de manera deficiente. Y habrá que hacer el trámite administrativo para con el ambulanciero De Nobrega, mientras el delegado Oviedo debe asumir la responsabilidad política”, completó Garate.

