Desarmó un Renault Clio y lo hizo eléctrico

Un Ingeniero Civil investigó como armar un auto eléctrico. Adquirió un Renault Clio y lo modificó con asesoramiento de entendidos en el tema desde distintos puntos del mundo a través de internet. Hoy gasta 100 pesos cada 200 kilómetros.

Oscar Alberto Sorrivas, el protagonista de esta historia, indicó a nuestra emisora, “hace dos años empecé en mi casa con paneles solares para generar energía eléctrica y ante la demora de la ley de energía distribuida en la provincia, empecé a ver qué otras cosas podía utilizar y surgió el auto eléctrico. Investigué un poco, me informé a través de internet y vi que en otros países reformaban autos comunes. Me comuniqué, me orientaron y contactaron con fábricas chinas y fui armando todo”, detalló.

Sorrivas, manifestó que el auto lo buscó tal cual fue sugerencia de los expertos, “que fuera liviano, con motor roto para abaratar costos, elegí este pero podía ser otro. Elegí el de menos potencia, las baterías se cargan y se descargan con el uso. Se saca el motor, el aire acondicionado, el radiador, tanque de combustible e incorporamos el kit que es que como una computadora, cargador de batería y una especie de alternador”.

El vehículo gasta alrededor de 300 kw por hora, “yo lo uso unos 30 a 40 km por día, gastaré en sí unos 45 pesos aproximadamente. Es además de carácter ecológico”.

Consideró que la juventud “se engancha mucho, creo que es lo que va a venir y se profundizará este cambio, para cuidar el medio ambiente”, sostuvo.