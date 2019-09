Desarrollan la colecta anual de la Agrupación Vacaciones Solidarias

Se lleva a cabo en la jornada, la tradicional colecta anual de la Agrupación Vacaciones Solidarias, con el fin de colaborar con la Escuela N° 287 “Ciudad de Tres Arroyos”, ubicada en el Paraje Giachino, en la provincia de Misiones.

La referente de la Agrupación, Paola Sánchez, dijo a LU24 que la colecta se realiza en la sede de los scouts Tomas Santa Coloma (Humberto Primo 135) de 10 a 16 horas.

“Hacemos hincapié en lo que es alimentos no perecederos, principalmente leche en polvo, azúcar, y harina. Le pedimos ayuda a la comunidad y a las empresas que se quieran sumar”, sostuvo Sánchez.



Asimismo destacó que ya hay empresas de la ciudad que realizaron donaciones como Molinos Zalla y Tostex, mientras se espera la confirmación de Molinos Tres Arroyos.

“Este año se sumó mucha gente nueva, como bibliotecas de las localidades que otros años no sucedía”, dijo.

Mencionó también a nuestra emisora: “estamos muy ansiosos esperando la visita de los chicos y agradecemos a todos los que hacen posible este viaje, que es algo que no se olvidaran nunca. Ellos cuando vengan a visitarnos van a estar alojados en la colonia de vacaciones de Claromecó. Hay chicos que viajaron de acá y quieren volver a verlos y padrino de chicos de allá, que los quieren conocer, en fin será maravilloso”, comentó.

Los interesados en donar de manera anticipada o que no puedan acercase al lugar, pueden comunicarse al 2983- 506132/ 460680.