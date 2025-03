Desarrollo Social conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down

Hoy, 21 de marzo, hablamos en todo el mundo del Síndrome de Down. Pero más allá de una condición genética que se describe como una triplicación del Cromosoma 21 o trisomía con determinadas características en común, hablamos de personas. Y precisamente eso es lo que propone la campaña 2025 de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina: dejar de centrarse en los diagnósticos y los estereotipos, para poner el foco en las personas.

En torno a este concepto, que tiene relación directa con el cambio de paradigma que propuso en su momento la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es importante señalar que cada recorrido personal merece respeto por su singularidad y no debe ser definido por un diagnóstico. Giuliana, Gonzalo, Clara, Jimena, Pedro, son personas, y es en reconocimiento a tal condición –y no a aspectos genéticos- que debe dirigirse cualquier acción que los involucre. Asimismo, el uso de medias de diferente color que se propone para visibilizar este día también tiene que ver con la conciencia de singularidad y diversidad.

En Tres Arroyos, la inclusión sigue siendo un desafío especialmente cuando se agotan, por cuestiones etarias, las posibilidades que brinda el sistema educativo. Como en todo el país, hay muy bajos índices de empleo entre personas con discapacidad -entre ellas, con Síndrome de Down- y son los espacios de inclusión sociolaboral impulsados tanto desde el sector público como privado –el Centro de Copiado de CRESTA y Casa Taller, desde el Municipio; El Club de la Cocina y los talleres protegidos de ALPI y COADIS en el ámbito de las ONG- los que proponen una experiencia de vinculación real con el universo del trabajo a jóvenes y adultos con Síndrome de Down en la ciudad.

Por eso es fundamental acompañar tanto a las personas como a su entorno más cercano. Una buena opción es compartir experiencias con otras familias, a través de grupos y organizaciones como @asdra_sindromededown; @sd21tsas, @loros.parlantes, entre otros.

Desde el Área de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos, invitamos a acercarse por consultas y orientación a Pringles 520, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00, o al 2983 – 457085.

