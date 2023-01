Desarrollo Social municipal: objetivos y planes para este nuevo año

3 enero, 2023

La Secretaria de Desarrollo Social, Dra. Claudia Cittadino, hizo en LU 24 un balance de todo lo trabajado en el año que terminó y los proyectos de continuidad y otros a implementar en la gestión durante el año 2023.

Para la funcionaria fue “un año difícil, complicado por algunas cuestiones, ya que todo lo que se relaciona con la economía impacta en la Secretaría, lo que hace que los requerimientos fueran mayores: hubo gente que nunca se había acercado y ahora deben hacerlo, ante situaciones de crisis, sobre todo por enfermedades, ya que es todo costoso”.

“Con este condimento, 2022 fue un año de muchísimo trabajo, en conjunto con Salud y otras áreas diferentes para poder resolver los temas más rápido y mejor; algunas respuestas que hemos dado no han sido tal vez las esperadas y se genera algún enojo, pero es lo que podemos hacer con las herramientas que tenemos” observó.

El 2023

“Para este año hay muchos proyectos: dar continuidad a los que iniciamos y los que venía trabajando la Secretaria: tenemos la asistencia en materiales y bloques, se han hecho casi 40 mil bloques para asistir a entidades y familias; se trabaja en el Programa de Adicciones con talleres en escuelas e instituciones, hay actividades preventivas con la colaboración de los clubes en el programa Cuidados a la Cancha, trabajado con la divisiones inferiores en la prevención del consumo de sustancias: creemos que el secreto está ahí para trabajar, y ver si podemos cortar el circulo de adicciones y consumo. En esto hemos trabajado mucho” relató.

“También trabajamos en la Ley Micaela y con todo tipo de violencias brindando una serie de talleres con quienes están a cargo del cuidado y manejo de los chicos en los boliches, con importante concurrencia de algunos custodios, no de todos, pero seguiremos haciéndolo, para que esto también vaya disminuyendo”, dijo.

Cittadino sumó a su análisis “los programas del Servicio Local, como el fortalecimiento de crianzas, ayuda a las mamás adolescentes; niños alojados en el Pequeño Hogar, unos catorce que deben alejarse de sus casas; la Casa Taller, conocida por toda la gente con cinco proyectos funcionando, una extensión laboral a personas con discapacidad y con problemas mentales, en un programa provincial que se llama Promover y les paga una beca, pero a su vez para que haciendo marketing puedan cobrar sus productos: se trabaja en asambleas para dar las herramientas y que puedan defenderse en ese tema, con la finalidad, además, de tener un espacio terapéutico para seguimientos y poder ser derivados a sus problemas”.

“El área de discapacidad presta servicios de pago a los acompañantes terapéuticos, ya que no los cubre la obra social”, dijo y mencionó “la entrega de garrafas y de los alimentos, éstos que complementan programas como los del Consejo Escolar que entrega un bolsón”.

“Hay algunos acompañamientos como el área de alquileres, pero ahora iniciamos un trabajo destinado a que las familias puedan realizar cursos y mejorar su calidad de vida; que empiecen a salir de la lógica de poder subsistir con una ayuda de 20 mil pesos, que no les sirve de mucho, por lo que trabajamos en ese sentido para que puedan llegar a ese fin”, finalizó.

