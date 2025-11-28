Desarrollo Social: Programa de Acompañamiento a las Crianzas

Desde la Secretaria de Desarrollo Social dependiente del Área de Niñez, Adolescencia y Familia, informan la continuación del Programa de Acompañamiento a las Crianzas, destinado a familias, madres, padres y referentes afectivos que transitan la etapa de crianza en la primera infancia. Su propósito es fortalecer el acompañamiento a las familias, promover la construcción de redes y generar entornos saludables tanto para quienes cuidan como para las infancias.

Con el objetivo de garantizar presencia territorial, el programa se desarrolla actualmente en el Barrio Ranchos de la Virgen de Luján, en la sede de Cáritas, con encuentros semanales con las familias para reflexionar y compartir diversas temáticas vinculadas a la crianza.

El espacio se organiza como una ronda de saberes, donde cada participante aporta conocimientos, experiencias, preguntas y dudas. A partir de distintos disparadores, trabajamos ejes como alimentación, prevención de accidentes, construcción de hábitos, puesta de límites, entre otros.

Además, el trabajo tiene un fuerte carácter interinstitucional, articulando con el Servicio Local y los equipos de los C.A.P.S., garantizando un abordaje integral de cada situación.

Este dispositivo se enmarca en la Ley de los 1000 Días, que promueve el acompañamiento del Estado para garantizar el desarrollo saludable de las infancias durante sus primeros tres años, y se implementa como una herramienta concreta para fortalecer a las familias.

Mas información a: [email protected]

