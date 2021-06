Desarrollo Social realizarà la segunda entrega de leña a las familias màs necesitadas

2 junio, 2021

El Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos, Marcelo Leon dijo que la dependencia a su cargo hará la segunda entrega de leña a partir del jueves 10 de junio a aquellas familias que se hallan inscripto de manera previa en los Centros de Salud barriales y que recibieran durante mayo la ayuda mencionada.

El funcionario dijo a su vez que el hecho de inscribirse en los lugares mencionados obedece a que además de la entrega de la leña, los trabajadores sociales afectados al seguimietno de las familias involucradas realizan a su vez diversas evaluaciones de la situación por la que atraviesan las mismas, otorgando diferentes ayudas: “algunas se hacen en forma de subsidio, para gastos generales de la familia, que en estos tiempos van para el pago de servicios, y también colaboramos para el pago de alquileres, ya que se han incrementado los mismos, y hay gente que no tiene un trabajo y en el marco de esta pandemia tampoco puede realizar alguna changa para ayudar en la economía familiar; en ciertos casos también apoyamos la construcción de algún baño o habitaciones en las viviendas”, manifestó.

León dijo también que “se entrega mercadería una vez cada 20 días a un grupo de 600 familias, y son 340 las que reciben la leña a quienes se les entrega cuatro o cinco veces esta ayuda, destacando que es una leña seca, unos 200 kilos de eucalipto colorado por hogar, una leña cara que ronda los 9000 pesos los 1000 kilos; tenemos un grupo de personas que están hachando la leña todos los días y además tenemos casos muy puntuales de personas a las que le llevamos una vez por semana porque sabemos que no se cubre todo el mes ni mucho menos, pero es una ayuda más que los grupos familiares más desfavorecidos reciben del municipio. A eso hay que sumarles las ayudas de los gobiernos nacional y provincial”.

“La leña es la que se cortó el año pasado en el Parque Cabañas, un tema que salió en los medios y genero polémica, pero se realizó con el asesoramiento del Ingeniero Carabio del vivero de Claromecó, y nos alcanzará para todo el año. A partir del 10 vamos a pegar la segunda vuelta por los barrios, casa por casa de quienes se anotaron en los centros de salud y que recibieron ya la ayuda en el mes de mayo”, consignó.

En lo que hace a las localidades, Marcelo León dijo que “se hace una entrega de acuerdo a lo que se recolecta en cada una de ellas, ya que cuentan con insumos y se manejan con cierta independencia, aunque hemos llevado a Cascallares en algún momento que nos han pedido”.

“Llevamos tres años y medio de trabajo, desde que estoy en funciones; nos tocaron dos años del gobierno anterior, en una gestión muy difícil, y pensamos que con la asunción del nuevo gobierno pensamos en que iba a ser un año distinto por la mirada hacia los sectores más necesitados, se iba a generar un cambio en tal sentido, pero justo nos tocó la pandemia”, agregó.

“Estamos ayudando a familias a pagar los servicios esenciales ante la imposibilidad en una situación compleja, de la que no vemos un horizonte y que va a pasar todavía dos ,tres cuatro o cinco meses más; por suerte ,tenemos un horizonte con el temas de las vacunas, no soy experto pero escucho que para el mes de setiembre con mucha más gente vacunada tengamos una mejor situación; todos tenemos un conocido o un familiar que ha perdido la vida en medio de esta pandemia”, concluyó.

