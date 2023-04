Desarrollo Social trabaja para evitar situaciones extremas en familias de nuestra ciudad

La realidad económica y social de mucha gente de nuestro medio hace que la labor de la Secretaría de Desarrollo Social sea intensa e ininterrumpida, y en ese sentido, su titular, la doctora Claudia Cittadino, dijo: “en nuestra ciudad está difícil como en muchos lados y no somos la excepción, cuando detectamos familias en situación de riesgo tratamos de buscarles una ubicación, pero el problema que tenemos es que nosotros no disponemos de viviendas para alquilar sino que tenemos que esperar que se consiga alguna pensión, o algún lugar donde puedan estar o contactar a familiares para que les proporcionen quizá un lugar en su casa.

A veces es muy difícil, se prolonga el problema, las pensiones son muy costosas en Tres Arroyos y el municipio es la trinchera, es al primer lugar que acuden cuando hay este tipo de problemas, nosotros también acudimos a Provincia y Nación, y de a poco recibimos algunos insumos y hacemos como podemos de acuerdo a lo que tenemos, y la demanda ha aumentado.

Lo llamativo es que ahora llegan familias que nunca habían solicitado nada en la Secretaría, que se arreglaban con sus ingresos y ahora no pueden. El tema alquileres realmente es preocupante, los valores son muy elevados y además de eso no hay disponibles con precios accesibles para que desde el estado municipal podamos colaborar, porque los recursos son finitos.

Hay muchos planes y programas asistenciales provinciales y nacionales para no llegar a un estado de indigencia, en el caso municipal contamos con asistencia en crisis y asistencias económicas, en este último caso hay con contraprestación en el caso de que quien solicite pueda realizar alguna tarea, y si no se puede, igualmente estamos colaborando en compra de medicamentos, ayuda para pagar alquileres, luz, garrafas, abrigo, leña, entre otras prestaciones.

En la Secretaría el común denominador de los pedidos en su gran mayoría son casa y trabajo, y lamentablemente no tenemos esos recursos, podemos colaborar momentáneamente, pero no siempre.

Otra de las cosas que les pedimos es que estudien algún oficio, para que traten de progresar y salir adelante por sus propios medios, y nos enfocamos mucho en los chicos, hacemos seguimientos, y Tres Arroyos tiene una gran oferta educativa, no queremos caer en asistencialismo, queremos que aprovechen las oportunidades de estudiar y progresar”.

En cuanto a la modalidad de entrega de las 120 viviendas que se están construyendo, la funcionaria dijo que aún el Instituto de la vivienda no ha dado ninguna indicación al respecto, y es en vano consultar en estos momentos ya que nadie puede dar concretamente una respuesta hasta tanto no lleguen las directivas pertinentes para evaluar las adjudicaciones.

