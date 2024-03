Desayuno: ¿Si no lo hago apenas me levanto, me puedo sentir mal?

7 marzo, 2024

El des-ayuno es cuando decidimos romper el ayuno de la noche, es así que podemos afirmar que es una comida que si o si realizamos. Pero se generan dudas al momento de decidir para otros, por ejemplo, los niños. Cúando debemos desayunar es el gran interrogante, tengo que comer apenas me levanto, qué sucede si no lo hago.

Todo esto depende de cada uno de nosotros, somos todos diferentes y seguro tenemos necesidades distintas, pero en líneas generales es preferible comer cuando tenemos hambre, que los alimentos sean naturales como frutas, verduras, panes, semillas, lácteos, huevo, etc. Es importante que sea una comida nutritiva y equilibrada.

¿Qué hacemos cuando los chicos no quieren desayunar antes de salir de casa?

Lo ideal es que lo hagan para saber realmente que es lo que comen durante esta comida que le dará energía para desarrollar con efectividad las tareas escolares. Pero cuando los niños sienten que se descomponen, o simplemente no tienen hambre lo ideal es armar una opción de desayuno para llevar, que sea completa y nutritiva.

Para eso está bueno buscar opciones que tengan carbohidratos con fibra, como por ejemplo panes integrales, avena. Proteína, como el huevo, lácteos, frutos secos que también tienen grasa. Fibra, que la podemos sumar con una fruta siempre entera (no exprimida) y en lo posible con cáscara, entre otros alimentos.

Además de considerar la calidad, también debemos saber que la cantidad debe ser adecuada y funcional a las necesidades y objetivos de cada persona, no es lo mismo quien realiza actividad física intensa que quien necesita descender de peso, aunque los alimentos sean sanos y reales las cantidades son fundamentales.

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

En las redes me encontrás como @alegrizar Facebook|Instagram|TikT

