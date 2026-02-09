Descalificación de una pieza: Nuevo comunicado del Club Cazadores

El Club Cazadores emitió un nuevo comunicado en referencia a la descalificación ocurrida en el Concurso de las 24 horas de la Corvina Negra:

“Tres Arroyos, 09 de febrero de 2026, La Comisión Directiva del Club Cazadores informa que, el domingo de la edición 64° del concurso “24 Horas de la Corvina Negra”, se recibió una denuncia formal por parte de un participante, acompañada de un registro audiovisual en el cual se observa la extracción de una corvina del agua mediante el uso de una red.

Ante esta situación, la Comisión Directiva procedió a verificar la veracidad del material presentado y constatando que existen testigos que confirman los hechos denunciados.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del reglamento del concurso, “todo participante podrá recibir ayuda de otra persona para bicherear una pieza importante”. En virtud de lo expuesto, la Comisión Directiva se vio obligada a descalificar la pieza, no así al pescador involucrado.

Asimismo, la Comisión Directiva entiende que lo ocurrido no constituye un acto de mala fe, sino un error involuntario producto del desconocimiento del reglamento, el cual es entregado a todos los participantes al momento de su inscripción”.

