Descanso y confort en la Fiesta del Trigo: el stand de Rocha

7 marzo, 2026 0

Las variadas exposición en la Fiesta del Trigo tienen también a Rocha, con sus colchones, almohadas, dentro del espacio de la Escuela Técnica.

Verónica Rodríguez, en su stand, expresó a LU 24 que “este año tengo más variedad. Primer precio y alta gama. Y todo tuvo su convocatoria por suerte”.

Además, describió que “los expositores somos más o menos siempre los mismos. Hay mucha camaradería. Trabajo en equipo. Me pasó que estaba buscando proveedor, afuera, de respaldares. Acá, en menos de 24hs, tengo un tapicero. Y una fábrica en el Parque Industrial, con nueva tecnología. Me voy más completa de lo que llegué”.

También destacó que, con los gastronómicos dentro del espacio de la ENET, “la gente se queda. Viene a comer, nos ve más. Entonces nos retiene, nos conoce y va a nuestro local de Rivadavia después de la fiesta”.

