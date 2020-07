Descartan probables nevadas en la zona. Sigue la lluvia y vuelven las heladas

23 julio, 2020

El meteorólogo tandilense Gustavo Czop hablò con LU 24 respecto a la situación climática que se pronostica para Tres Arroyos, y descartó la probabilidad de nevadas para las próximas horas, ante el retraso de ingreso de un frente frío, el que se podría presentarse recién el martes con nuevos registros de marcas bajo cero, y nuevas precipitaciones.

El especialista informó que la ciudad serrana sufrió desde este martes a la tarde intensas ráfagas de viento que ocasionaron diversos daños como voladura de techos y carteles, también en la jornada del miércoles.

Dijo que “el informe sobre el pronóstico de probables nevadas, fue emitido desde Radio Rivadavia, y al ser consultado por el diario local El Eco, porque de estimaba que la mayor probabilidad de nieve se daba en la zona de Sierra de la Ventana y Tres Arroyos, digo que ya està descartado, porque se demora la irrupción de aire frío o aire polar; se van a dar mayor cantidad de precipitaciones, con temperaturas no tan bajas; se esperan para Tres Arroyos 11 grados para el lunes, y el martes, en tanto, heladas en horas de la mañana y luego precipitaciones por la tarde, por lo que es muy poco probable que nieve, ya que las temperaturas no son tan bajas, y se descarta el fenómeno por la variación que no permite temperaturas del orden de los cero grados”.

“No es que uno hace un pronóstico un día, pero la atmosfera va cambiando por lo que el procedimiento tiene que ser continuo respecto al sistema que está afectando o va a empezar a afectar”, expresó Czop.

“Hemos tenido un comienzo de invierno bastante frío, y por momentos bastante húmedo, hay que diferenciar eso, hemos tenido mucho frío seco y luego hemos pasado a tener nubosidad que provocaron las lluvias, y ahora pasamos a tener el tiempo más seco nuevamente, frío, por supuesto, con días màs soleados. Por ahora descartamos la nieve, aunque estamos siguiendo la evolución de todo esto”, concluyó.

