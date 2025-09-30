Descuentos en supermercados para jubilados y pensionados. Nuevo plan del gobierno

30 septiembre, 2025 0

El Gobierno Nacional anunciará hoy, martes, un programa de beneficios para jubilados y pensionados con descuentos en supermercados y autoservicios de todo el país. La medida alcanzará a más de 7 millones de personas.

El plan, diseñado en el Ministerio de Capital Humano, estará implementado por la Anses. “El objetivo es mejorar los ingresos de los jubilados y su capacidad de compra”, afirmaron desde el Gobierno.

Los descuentos alcanzarán a todos los jubilados y pensionados, sin importar el monto de su haber. Habrá un 10% general sin tope de reintegro, y en algunos comercios se aplicará un 20% en rubros de perfumería y limpieza. El beneficio estará disponible en más de 7000 locales adheridos, incluyendo las cadenas nacionales con asiento en Tres Arroyos como Vea y Día, además de los autoservicios nucleados en la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).

El esquema contempla también beneficios extra a través de los bancos. Los jubilados que perciban sus haberes en el Banco Nación tendrán un reintegro adicional del 5% en la app MODO y un interés diario sobre saldos de hasta $500.000. Quienes cobren por el Banco Galicia accederán a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas, con un tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

El programa no incluirá algunos rubros como carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas, aunque el Gobierno busca extenderlo en el corto plazo a mayoristas y ampliar convenios con más entidades financieras. También se suman los descuentos en medicamentos a través de farmacias, que complementan los beneficios vigentes de PAMI.

