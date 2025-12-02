Descuentos y promociones con Cuenta DNI para diciembre
La billetera digital del Banco Provincia ya tiene definido el esquema de promociones para este mes de diciembre, con descuentos de hasta el 40%, vouchers especiales acumulables, rebajas en comercios de cercanía, ferias y supermercados.
El objetivo del banco es claro: empujar el consumo, darle aire al comercio local en la Provincia de Buenos Aires y ayudar a planificar las compras de Navidad, Reyes y vacaciones.
Estos son los beneficios confirmados para la aplicación durante diciembre:
-Gastronomía:
30% de descuento el sábado 13 y domingo 14 de diciembre.
Tope de reintegro: $8.000 por vigencia y por persona.
Válido pagando con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.
-Comercios de cercanía
20% de descuento todos los viernes.
Tope: $4.000 por semana y por persona.
-Carnicerías, granjas y pescaderías
35% de descuento el sábado 20 de diciembre.
Tope unificado: $7.000 por persona, que se obtiene por compras de $20.000
-Ferias y mercados bonaerenses
40% de descuento todos los días.
Tope: $6.000 por semana y por persona.
-Librerías
10% de descuento los lunes y martes.
Sin tope de reintegro.
-Farmacias y perfumerías
10% de descuento los miércoles y jueves.
También sin tope de reintegro.