Descuentos y promociones con Cuenta DNI para diciembre

La billetera digital del Banco Provincia ya tiene definido el esquema de promociones para este mes de diciembre, con descuentos de hasta el 40%, vouchers especiales acumulables, rebajas en comercios de cercanía, ferias y supermercados.

El objetivo del banco es claro: empujar el consumo, darle aire al comercio local en la Provincia de Buenos Aires y ayudar a planificar las compras de Navidad, Reyes y vacaciones.

Estos son los beneficios confirmados para la aplicación durante diciembre:

-Gastronomía:

30% de descuento el sábado 13 y domingo 14 de diciembre.

Tope de reintegro: $8.000 por vigencia y por persona.

Válido pagando con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

-Comercios de cercanía

20% de descuento todos los viernes.

Tope: $4.000 por semana y por persona.

-Carnicerías, granjas y pescaderías

35% de descuento el sábado 20 de diciembre.

Tope unificado: $7.000 por persona, que se obtiene por compras de $20.000

-Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días.

Tope: $6.000 por semana y por persona.

-Librerías

10% de descuento los lunes y martes.

Sin tope de reintegro.

-Farmacias y perfumerías

10% de descuento los miércoles y jueves.

También sin tope de reintegro.

