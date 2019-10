Desde Australia, dos jóvenes tresarroyenses saludaron a LU 24

Las tresarroyenses Sabina Granero y Antonella Bianchini, se encuentran radicadas en Australia, y esta mañana se comunicaron con LU24 para estar presentes en el 50° aniversario de la radio y aprovecharon la oportunidad, para destacar la diferencia cultural y económica desde aquel lugar del mundo, con nuestro país.



Desde Cairns, Queensland; Sabina indicó que están de vacaciones por un mes, ya que estuvieron trabajando en Sídney y luego recorriendo la costa este de Australia, hasta Queensland.

“Viví en Nueva Zelanda, tenía ganas de conocer y volví a la Argentina. La situación no era la esperada y ahí se sumó Antonella. Me recibí en La Plata. Vimos que muchos argentinos estaban acá; es un destino caro y lejos, pero vinimos con visa de trabajo de un año y fue una buena posibilidad de conocer este gran lugar. Vivir muy bien, viajar y conocer”.

Sabina mencionó que se recibió de arquitecta y fue a trabajar “de lo que fuese. Acá trabajas de cualquier cosa; sin ser profesional podes vivir bien. Para trabajar de profesional, tenés que contar con posgrado y demás y no tenía muchas posibilidades”.

Destacó que “es otra cultura, otro país. Todo es distinto de allá y aprendes mucho. Los australianos nos recibieron muy bien, aunque son distintos. Están acostumbrados a recibir a los extranjeros, y serlo no es una traba. Para ellos es muy bueno que sepas inglés y cualquier otro idioma”.

Mencionó que para extender la visa de trabajo “hay que trabajar por tres meses en Queensland con el pasaporte argentino. Podes hacer bares, restaurantes o cosecha y siembra y vinimos a buscar trabajo de nuevo. También tenemos grupos de Facebook de argentinos y está lleno de latinos. Realmente haces diferencia teniendo un trabajo normal de 8 horas”, remarcó.

También remarcó que las leyes son distintas en aquel lugar del mundo. “A las doce de la noche no hay nadie dando vueltas. El boliche está abierto hasta las 3 de la mañana y está muy regularizado. Hay mucho control. Ellos también cenan temprano y duermen temprano. Arrancan temprano el día y es así la cultura. Tienen playas muy lindas y las islas son paradisiacas”.