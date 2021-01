Desde Borneo, volvió la cámara en vivo a Claromecó

Regresó la cámara en vivo desde Parador Borneo. Recordemos que en el año 2006, Juan Codagnone fue quien puso la cámara en vivo en el Balneario Nahuel Epú (hoy Borneo) cuando recién comenzaba a haber internet en la localidad. Fue un sueño hecho realidad poder disfrutar de su querido Claromecó (él tenía la ventaja de ver las imágenes en formato de video) y la manejaba desde Capital. Este servicio gratuito que brindó en forma desinteresada por su amado Claromecó culminó con la desaparición del Nahuel.



Hoy nuevamente es una realidad y Juan desde algún lugar estará sonriendo porque su cámara está en el mismo lugar y se cumplió uno de sus últimos anhelos.

Leonardo Bulla y Henky Zwaal, los actuales responsables del balneario son quienes lo hicieron posible, la cámara de Juan ya está instalada y las imágenes volverán a ser visitadas para todos los amantes de Claromecó y para el mundo. Ellos se encargarán de que esté continuamente visible, porque aunque tiene un sistema de autolimpiante, sabemos que el salitre y la bruma hacen de la suya.

Están felices de poder dar un servicio más a Claromecó, ya que ahora aparte la gente puede ver cómo está la playa antes de ir. También agradecen a Gabriela Marcolongo, la Sra. de Juan, que fue quien les alcanzó la cámara y los ayudó a realizar las gestiones para poder conectarla y subirla a las redes.

Son respetuosos de la historia del lugar y así se ve reflejado, cuando la gente se acerca a contarles anécdotas de Borrelli o llevarles fotos y recuerdos.

Henky es nacido en Tres Arroyos, luego se fue a estudiar a Buenos Aires, en donde se desarrolló profesionalmente y a los 58 años decidió volver y se instaló en Claromecó. Leonardo, no era lugareño, pero cuando lo conoció no dudó en que era en donde quería estar.

Ambos coinciden en que aquí también trabajan muchísimo, pero el stress no es el mismo y no lo cambiarían por nada.

A Borneo lo rodea el arte que realiza Leonardo, artista que se pudo dedicar de lleno aquí y que justamente está exponiendo en este momento en el Espacio de Arte Quelaromecó.

La cámara se puede desde www.camaraenclaromeco.com.ar

