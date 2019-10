Desde Chile, aseguran que a pesar de los anuncios de Piñera, la protesta no cesa

La periodista en Radio Cooperativa de Chile, Paula Bravo, dialogó con nuestra emisora y aseguró que en el vecino país, se vive una situación difícil “no solo en Santiago, sino en otras ciudades y regiones del país en cuestión y la cifra de muertos “es realmente una tragedia”.



Remarcó que el conflicto empezó puntualmente con el aumento en la tarifa del pasaje del transporte público, “lo que sería el subte para los argentinos”. “Eso empezó a motivar protestas encabezadas por estudiantes secundarios que llamaron en masa a no pagar el boleto y ocupar igual el servicio”.

Mencionó que el pasaje se incrementó a 830 pesos, “algo más de un dólar y medio. El gobierno ayer en una de las pocas medidas, envió un proyecto para suspender las alzas y fue aprobado ayer mismo y volvió al valor anterior, pero la protesta social no se ha detenido”.

Consideró que la clase política chilena “intenta entender qué pasa en Chile. Probablemente es un descontento que se acarreó por años, y que apunta contra todos. Todo ha sido muy complejo. La protesta ciudadana ha sido constante con cacerolas, mucha gente y hasta padres con hijos”.

Para Bravo, Santiago es una ciudad que se tendrá que reconstruir “hay supermercados quemados y saqueados, metros quemados, algo que no habíamos visto desde el regreso de la democracia. Se está discutiendo el bajo sueldo de los jubilados, los precios de los medicamentos, el acceso a la salud, la necesidad de que los políticos bajen sus salarios. La desigualdad social ha sido slogan de campañas presidenciales desde los 90’. Eso probablemente sea el lugar donde se incuba esta molestia. La Universidad de Chile acaba de entregar un estudio de los sueldos y señala que el 10 por ciento más rico gana 7,8 veces más que el 90 por ciento restante de la población chilena”, advirtió.