Desde China, un Benicio Arias “pletórico” asegura que “es la Generación de los Corazones de Oro”

Desde China, tras presenciar el resonante triunfo de Argentina sobre Serbia por 97 a 87 en el Mundial de básquet en el Dongguan Basketball Center, el doctor Benicio Arias habló hoy con LU 24 y aseguró que la clasificación a semifinales lo dejó “pletórico. Esto es lo máximo, lo más lleno de felicidad que se puede estar porque tenemos un equipazo”.



Fanático del básquet, Arias no vaciló en expresar que “es el mejor equipo en cuanto a evolución en un campeonato. Hay hambre de éxito, son jóvenes, tienen técnica y calidad. La otra es la Generación Dorada pero esta la Generación de los Corazones de Oro”.

“Serbia, que eran los monstruos, los candidatos a ganar este Mundial, quedaron chatos, no sabían qué hacer, no nos encontraron la vuelta nunca”, destacó.

“Máximo es lo máximo”

En cuanto al tresarroyense Fjellerup, consideró que “Máximo es lo máximo, realmente también evolucionó. En el partido anterior metió 9 puntos y se decidió. Hoy lo pusieron a marcar y cuando tuvo la oportunidad se mandó y convirtió un doble importante. Dentro del éxito está la colaboración de él”.

“Estuve hablando con Maxi, lo felicité en el partido anterior, estamos en contacto por WhatsApp y me llevo una camiseta firmada por todos los jugadores. Cada vez que metía algo, lo habrán visto por televisión, nos levantábamos los tres (lo acompañan su esposa e hija) hasta cuando era un triple terminando el juego”, agregó.

“Yo hasta último momento no sabía si iba a poder venir porque no se conseguían pasajes y había problemas y un poco de trabajo y a último momento conseguí y dije nos mandamos. Estoy muy contento de estar acá, no me arrepiento nunca. Sigo mi pasión que es el básquet y también hago turismo y conozco otra cultura, que es impresionante”, cerró.