Desde el aire: un domingo a pleno en toda la cancha de pesca

8 febrero, 2026 76

Un panorama espectacular se puede apreciar desde el Robinson 44 de Grupo PDE que LU 24 trajo la edición 64 de las 24 horas de la Corvina Negra.

En un nuevo vuelo por la cancha de pesca, se ve el mismo paisaje similar que el de este sábado, donde es constante la presencia de los más de 5000 pescadores que prueban suerte para que la “negra” salga y les de la posibilidad de ganar los premios que dispuso Cazadores para esta nueva edición.

Además, LU 24 propone que manden una foto del helicóptero en vuelo, al 2983-584452, que se vea bien, la envíen a ese WhatsApp, y se llevan una bolsa de productos Tostex.

