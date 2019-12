Trámites necesarios para obtener pasajes con pase libre para personas con discapacidad

Desde el área de discapacidad del municipio, el Dr. Mariano Panizo, aclaró ciertas cuestiones vinculadas a la disponibilidad de pasajes con pase libre por discapacidad, tras una situación denunciada a través de las redes sociales, por una mamá que aseguraba haber recibido malos tratos por parte de la persona encargada de una oficina de expendio de pasajes en la Terminal de Ómnibus local.

Explicó que los pases son dos. Uno a nivel nacional y otro, provincial. “El primero viene con el certificado de discapacidad y el segundo, lo gestionamos nosotros. Esto es lo que le permite a la persona viajar de manera gratuita”, dijo.

Según detalló, hay dos leyes nacionales que rigen la cuestión. Una es la Ley de cupos y la otra vinculada al plazo en el cual se puede retirar.

En cuanto al cupo “son dos personas con discapacidad, con certificado y pase libre por colectivo, más el acompañante que siempre viene identificado en el pase. El inconveniente se presenta, porque es para todo el tramo y por ahí lo reservan en distintas ciudades también dentro del mismo tramo. Entonces, le genera un problema al que tiene que viajar con turno y avisan tres o cuatro días antes y les aconsejamos que se acerquen a la oficina porque podemos ayudarlos a hablar con las compañías, buscar una solución. No lo garantizamos en todos los casos, pero no hay mala voluntad”.

En cuanto al plazo del retiro del pasaje indicó Paniso que “el plazo mínimo son 48 horas y se pueden reservar con 30 días. Las compañías manejan algo casi cercano al mes, y claramente no atiende a la urgencia y ahí surge el problema, más considerando el costo de los mismos”.

Paniso agregó además que a través de la web de la Comisión Reguladora de Transporte, “lo que se hace es que se pueda reservar con el DNI de la persona y el código de barras del certificado, pero solo es para viajes nacionales en realidad, porque no regula los viajes provinciales y es un problema más que un beneficio”.

En cuanto al caso en nuestra ciudad que tomara estado público a través de las redes sociales, indicó que “esta mamá aún no acudió a la oficina municipal para dar cuenta de la situación de maltrato recibida” en una oficina de la Terminal de Ómnibus.

Mencionó que “quienes deseen obtener más información pueden comunicarse a la oficina ubicada en calle 1810 N° 475 o comunicarse al 429492 de 7 a 14 horas de lunes a viernes”.

