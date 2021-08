Desde el Centro de Jubilados 27 de Octubre destacan que “siempre tenemos la colaboración de la Municipalidad”

18 agosto, 2021 Leido: 36

Tras recibir ayer la visita del intendente Carlos Sánchez, la concejal Claudia Cittadino y los precandidatos a ediles por el Movimiento Vecinal Marcelo León y Luisina Beitía, el tesorero del Centro de Jubilados 27 de Octubre, Néstor Garay, destacó por LU 24 que “siempre tenemos la colaboración de la Municipalidad, con Sánchez y todo su equipo. También ahora vinieron por el tema de la pandemia porque el Centro está cerrado. Hablamos algo de eso y ellos nos están dando un subsidio para pagar el alquiler. Siempre que les pedimos algo, nos ayudan. Nosotros estamos dispuestos a dialogar con cualquiera no solo con el Movimiento Vecinal”.

Agregó que “también hablamos sobre la posibilidad de iniciar algún taller, por ejemplo de Movimiento Corporal que es algo que el adulto mayor necesita para distraerse”.

Además, Garay explicó que “necesidades tenemos siempre, ver si conseguimos alguna casa o salón para no pagar alquiler. Entre PAMI y la Municipalidad nos están ayudando mucho, estamos haciendo una rifa y una cierta cantidad de socios sigue pagando”.

“Cuando cerramos teníamos 380 talleristas, un montón de gente, y con la circunstancia de la pandemia tuvimos que dejar las actividades. Creo que hasta octubre no vamos a abrir y persona que no esté vacunada no podrá entrar al Centro de Jubilados”, finalizó.

Volver