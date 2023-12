Desde El Corralón: “con el temporal nos agotaron el stock”

27 diciembre, 2023

Daniel Codagnone, propietario de “El Corralón”, detalló sobre cómo afectó el temporal del pasado fin de semana en su comercio y a su vez, se refirió a la situación actual que vive el rubro en el contexto económico del país.

“realmente el temporal hizo mucho daño. La demanda grande fueron los volquetes, chapa y mucha teja. Realmente nadie lo esperaba, más allá de que estaban las alertas. Estábamos muy limitados por el tema de las entregas y porque fue en vísperas de las fiestas, todo el mundo quería lo más rápido posible, pero las fábricas no te alcanzaban a reponer”, detalló.

Y agregó: “los precios aumentaron como aumentó todo en este lapso de últimos días. El cemento aumentó en el mes un 47% en dos subas y por su parte, depende que chapa y la calidad y espesor, pero el metro supera los 10.000 pesos. A la urgencia, la gente llevaba lo que podía y a nosotros nos agotaron enseguida el stock, pero después nos costaba mucho reponer”.

Respecto a la posibilidad de fijar precios, explicó: “es algo muy difícil, porque hasta la semana pasada variaban permanentemente los precios. Yo creo que la Argentina no está preparada para un cambio tan brusco. En este momento no manejamos ningún tipo de financiación, inclusive vendemos lo que tenemos, no algo que luego no sabemos si podemos reponer. Quedó gente con acopio que se está entregando, pero tampoco lo tomamos.”

