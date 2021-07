Desde el gremio de seguridad privada alertan sobre el cumplimiento de la normativa laboral

“Los clientes que contraten empresas que no cumplen con el trabajador serán solidarias ante cualquier reclamo laboral por parte de este gremio”, aseguró el delegado regional de la UPSRA, sindicato que nuclea a los trabajadores de la seguridad privada a nivel nacional.

“Hemos estado visitando la ciudad de Tres Arroyos y charlado con distintos trabajadores de seguridad. Vimos el buen funcionamiento de algunas empresas como así también vimos muchas falencias por parte de otras. Y los trabajadores deben ser conscientes del lugar donde se desempeñan, y denunciar a quienes no cumplen con lo que marca el Convenio Colectivo 507/07. Un trabajador no puede estar enrolado en la categoría Maestranza si hace tareas de seguridad o ser monotributista, de esta forma la empresa evade mucho dinero por cada trabajador que tiene y eso es plata que podría ir al bolsillo del trabajador. De esta forma estafan al vigilador”, advirtió.

El dirigente gremial sostuvo que es indispensable exigir la cobertura de ART, “tal como marca la ley y para poder ser asistidos como corresponde ante un accidente laboral. Por eso y varios ítems más haremos responsable solidarios a quienes contraten empresas que no cumplan lo que la ley de trabajo manda, desde este gremio bajo la conducción de nuestro secretario general Alberto García y Celeste Ferrara, no vamos a permitir que se descuiden a los trabajadores de la seguridad privada. A veces lo barato sale caro. No puede ser que una empresa que cumple con todo lo establecido pierda objetivos ante una licitación dónde se presentan empresas que negrean a los trabajadores, eso no lo vamos a permitir”, argumentó.

Finalmente destacó lo obtenido en términos de “una muy buena paritaria, desde nuestro gremio a nivel nacional, fortaleciendo aún más el bolsillo del trabajador y eso es lo que vamos a cuidar: los derechos del trabajador”, concluyó.

