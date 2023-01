Aclaran que la joven accidentada fue trasladada por el Hospital y no por OSECAC

El traslado a Buenos Aires de la joven accidentada en moto, que lamentablemente falleció, no lo hizo la obra social OSECAC, ni mandó una ambulancia de su logística, se aclaró desde el Hospital Pirovano.

La Jefa de Guardia, Dra. Marcela Sisto aclaró que la derivación se hizo con una ambulancia de alta complejidad del Hospital, que el material es patrimonio del Hospital Pirovano y que ella en persona y la jefa de enfermería, Rosana Acuña acompañaron a la paciente hasta que en el sanatorio privado que la recibieron firmaran la copia de la Historia Clínica. La madre de la jovencita también viajó en la ambulancia,

La médica quiso dejar en claro que la Obra Social OSECAC no puso ambulancia alguna para el traslado.

La versión de la ambulancia de OSECAC se conoció desde el entorno de la paciente, no significando ello un error de interpretación periodística, sino que los comunicadores valoramos los echos y no los modos y maneras. Lo importante es que la mujer herida llegó con vida y se hizo lo imposible para que superara el momento. Lamentablemente no resistió.

En cuanto a la responsabilidad de la obra social, deberá pagarle al Hospital los gastos correspondientes a lo erogado por su afiliada.

