Desde el lunes 19 se inscribe online para las becas municipales de estudio

15 diciembre, 2022

Desde el lunes 19 de diciembre y hasta el 30 de enero se inscribirá para el otorgamiento de becas municipales de estudio. Según indicaron los concejales que integran la Comisión de Becas, el trámite será online, a través de la página tresarroyos.gov.ar.

“Los chicos tienen que ingresar a la página del Municipio, hacer clic en el ícono de becas y completar sus datos en el desplegable que se abre allí. No pueden tener más de 30 años y su domicilio legal debe ser en el partido de Tres Arroyos. Además tendrán que aclarar si se inscriben para iniciar una carrera o si ya tienen un recorrido en una institución terciaria o universitaria, en ese caso los requisitos son diferentes”, aclaró Paola Salerno.

“Es importante que lean bien los requisitos y respeten las instancias de presentación de la documentación, para evitar las complicaciones que se dieron este año y las demoras en los cobros”, consideró Paula Distéfano.

“La inscripción se realiza y hay datos que no son obligatorios en esta primera instancia; luego subirán la documentación en la medida en que se las entreguen las instituciones educativas. Lo importante es que no se recibirán inscripciones a mano ni fuera del plazo del 30 de enero. Y todos deberán presentar en agosto su constancia de alumno regular para que la beca no se caiga”, apuntó Salerno.

En tanto, Enrique Groenenberg aclaró que “se pagará una sola beca por familia, a dividirse si hay más de un integrante de acuerdo a lo que cada familia considere. Y para evitar injusticias, como hemos recibido muchas veces la justificación de que el aspirante no tiene trato con el progenitor, se solicitará un certificado del Juzgado de Familia que lo acredite, de manera que todos los que necesiten la beca tengan la posibilidad de que el Municipio se las otorgue”.

Los montos aún no están definidos y como es habitual se ponderarán en función de las solicitudes.

