Desde el lunes, la Unidad Académica de Tres Arroyos trabajará con guardias

Desde el lunes 17 de mayo, en el distrito de Tres Arroyos no se dictarán clases presenciales por el término de 14 días, según las nuevas medidas adoptadas por estar en Fase 2. No obstante, desde la Unidad Académica se indicó que trabajarán con guardias para los niveles Primario y Secundario.

Paola Genovese, secretaria del Instituto Superior de Formación Docente Nº 167, dijo a LU 24 que “estamos trabajando con las normativas que han bajado, igualmente como se preveía que en algún momento podía llegar a pasar, en todo momento se estuvo teniendo precauciones para que en caso de que llegara esta noticia que todos esperábamos que no, poder rápidamente dar respuesta a las familias con respecto a la educación de sus hijos”.

Explicó que “en el nivel Inicial se va a trabajar totalmente en formato virtual y se garantizará todo lo que es la entrega de bolsones de alimentos y cualquier otra cuestión particular que haya que resolver”.

En tanto, para Primaria “habrá guardias dos veces a la semana para trabajar con aquellos alumnos para los que se considere necesario tener cierta presencialidad, en bloques de no más de media hora o 15 minutos con algún docente para explicar o trabajar contenido específico y que después el alumno lo termine en su domicilio a través de comunicación virtual que no significa que sea Zoom, puede ser con grupos cerrados de Facebook o WhatsApp, dependiendo de las posibilidades de cada grado”.

En el caso de la Secundaria, “la escuela se va a mantener abierta con guardias mínimas de personal, de 9 a 19 horas. No habrá presencia de alumnos, que van a tener las clases sincrónicas a través de algunas de las plataformas”.

Asimismo, aclaró que “seguiremos trabajando puntualmente con aquellos alumnos que venían terminando de cerrar sus materias del año pasado. Entonces, se irá citando a algún docente con el estudiante que necesite cierto acompañamiento para garantizar que el chico pueda cerrar sus materias, entender y tener todo el apoyo de la institución”.

Respecto al nivel terciario, Genovese manifestó que “ya habíamos arrancado en formato virtual por lo que a nosotros no nos estaría modificando prácticamente en nada”.

Por último, indicó que durante esta semana “hay algunos papás que por precaución han preferido no enviar a sus hijos al colegio, no son más de 10 o 15 en lo que es la Unidad Académica que cuenta con más de dos mil alumnos”.

