Desde el Malbrán, Javier De Filippo explicó la importancia de la secuenciación de tres cepas del COVID-19 (video)

8 abril, 2020 Leido: 119

Javier De Filippo, bioquímico del Instituto Malbrán, subrayó en una entrevista exclusiva con LU 24 la importancia de la secuenciación del genoma de tres cepas del coronavirus, originarias de Estados Unidos, Europa y Asia. “Esto forma parte de nuestro trabajo habitual con otros virus y patologías, pero cobra relevancia respecto del coronavirus por la situación que estamos atravesando. Y porque muestra en principio la capacidad que tiene Argentina de estudiar al virus en su ecosistema, es decir en su país. Este es un virus RNA, tiene una tasa de mutación más alta que los DNA, y hay que estar muy atentos a esos cambios, que pueden traducirse o no en distintos niveles de patogenicidad, de capacidad de dispersarse”, explicó.



En este sentido, De Filippo aseguró que la secuenciación permite, en caso de elaborarse una vacuna, tener identificada la cepa local si fuera necesario incorporarla. “No se sabe si se va a hacer con una cepa del lugar donde se desarrolle, o si se podría además agregarle una cepa ‘regional’, que sea de Argentina, o de Latinoamérica, o si será el virus el mismo en ese momento de desarrollar la vacuna, o no. Por eso es importante tener la capacidad de estudiarlo. Un detalle importante en este sentido es que cuando se cargaron los datos de la secuenciación del virus en Argentina en el banco común de información que funciona en Alemania, y que es el que se consulta en todo el mundo, se validó en 20 minutos por lo bien que estaba hecho el trabajo. Por eso también vino ayer el presidente Alberto Fernández al Malbrán, y porque además era el Día Internacional en la Salud”, sostuvo el bioquímico.

De ahora en más, anticipó, “viene toda una etapa de estudio del virus más silenciosa; un 10% de las muestras que se toman se vuelven a estudiar para ver qué está pasando con su comportamiento, haciendo muestras además en todo el territorio, porque quizá no pasa lo mismo en Formosa que en Buenos Aires. Quizá no haya un cambio importante, pero si lo hay, teniendo en cuenta que este virus es altamente variable, la única forma de saberlo es estudiar al virus permanentemente”, concluyó.

