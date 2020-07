Desde el merendero “Corazón Contento” aclaran que no se está vendiendo ningún bono contribución

1 julio, 2020 Leido: 67

Claudia Cavigiolo, referente del merendero “Corazón Contento” ubicado en Charcas Bis al 1472 de nuestra ciudad, advierte que no hay a la venta ningún bono contribución para colaborar con la institución.

“A mí me ofrecieron para ayudar a unos chicos y eso, yo acepté y me enteré que se puso un bono a mi nombre y del merendero”, indicó.

“Yo sigo teniendo el merendero, ayudo con lo que la gente dona en mi casa y con lo que me traen. Vienen chicos de distintos barrios, deben ser alrededor de 20 chicos”, manifestó.

“Ahora lo que estamos haciendo es juntar mercadería para familias necesitadas con esto de la cuarentena. Quiero aclarar que si hay un bono a la venta para el merendero “Corazón Contento”, es algo falso”, finalizó.

Volver