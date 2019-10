Desde Agricultura de la Nación: “Macri conoce la agroindustria y entiende el beneficio de producir más y mejor”

El Jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación, Santiago Del Solar, se refirió a las políticas agropecuarias implementadas durante el gobierno de Mauricio Macri y anticipó que de continuar al frente del país, se trabajará en simplificar los trámites, bajar impuestos al sector y lograr una mayor apertura de los mercados en el exterior. Consideró que reducir el déficit fiscal, generó que el esfuerzo de la población, se terminara sintiendo en las urnas durante las PASO.



“Las medidas aplicadas son bien claras, porque conoce el Presidente Macri muy bien la agroindustria y entiende el beneficio de producir más y mejor. Veníamos bajando la presión impositiva, en noviembre del 2015 llegaba al 97 por ciento y ahora estamos en una muy alta aun, de un 57 por ciento, pero seguiremos bajando. La apertura de mercados nos ayudó a mejorar la situación de la que veníamos, ya que perdimos 10 millones de cabezas en el kirchnerismo y cuesta muchísimo revertir. El daño que generan tantas políticas anti campo, no se pueden revertir rápido, no así como en el trigo, que no se podía vender y se cambió más rápido”, detalló.

Según el funcionario, “estamos pensando hacia adelante, es continuar por el camino de la simplificación de trámites, baja de impuestos, aperturas de mercados y la nueva ola de exportaciones que se viene de carnes vacuna, pollo, cerdo. Estamos abriendo mercados en China, por ejemplo y recién estamos empezando ese camino”.

En este sentido, recordó que cuando asumió Mauricio Macri, “había un déficit de 20 mil millones de dólares por año, eso había con deudas, o con impuestos, o con inflación que financiarlo y se eligió el camino de la deuda. Hoy tenemos superávit, fue un esfuerzo muy grande de la población, que lo que costó bajar el déficit fiscal, se sintió en las urnas. El gran problema es cuando el estado gasta más de lo que genera. El 12 por ciento del PBI era gasto nacional en el gobierno anterior”.

A su entender, Del Solar, auguró que “estamos en el camino correcto, pero de un día para otro semejante despilfarro y nivel de corrupción, es difícil de reducirlo rápidamente. Hacerlo, requiere mucho esfuerzo”.

Consideró además que Argentina “estuvo de espaldas al mundo; cambiamos esa lógica; tenemos buenas relaciones con China, Estados Unidos, Canadá, Corea, México, entre otros y antes los amigos eran Cuba, Venezuela, Irán y faltaba Corea del Norte. No tiremos eso por la borda, porque volvemos para atrás”.

Para del Solar, después de las PASO los problemas financieros se agravaron muchísimo. “La pérdida de confianza fue muy importante”.

Por otro lado, respecto a la situación financiera de la provincia de Buenos Aires, dijo que tal cual lo explicara el responsable del Banco Provincia, “no estamos por entrar en default y tenemos la capacidad de enfrentar las obligaciones”.