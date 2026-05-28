Desde el Municipio informan demoras en la rehabilitación del servicio de agua corriente
Sobre las tareas que se están llevando adelante en la red de agua, desde el Municipio informan que, “debido a complicaciones surgidas durante la conexión del último empalme a la cisterna, los trabajos previstos se han demorado más de lo estimado.
El personal continúa trabajando para completar la tarea a la mayor brevedad posible. Pedimos disculpas a los vecinos por los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión”.