Desde el Municipio informan demoras en la rehabilitación del servicio de agua corriente

28 mayo, 2026 0

Sobre las tareas que se están llevando adelante en la red de agua, desde el Municipio informan que, “debido a complicaciones surgidas durante la conexión del último empalme a la cisterna, los trabajos previstos se han demorado más de lo estimado.

El personal continúa trabajando para completar la tarea a la mayor brevedad posible. Pedimos disculpas a los vecinos por los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión”.

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