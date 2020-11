Desde el Sindicato respaldan a los inspectores: Abel Gómez aseguró que “están enojados”

5 noviembre, 2020

Abel Gómez, secretario general de los Trabajadores Municipales, advirtió hoy que los inspectores de tránsito esperaban percibir lo relacionado con horas extras, realizadas en los retenes contra el coronavirus, en un solo pago. “La gente trabajó y quiere su plata”, sostuvo. No obstante, reconoció que todavía no recibió información oficial acerca de la reunión entre los inspectores y el intendente Carlos Sánchez, que tuvo lugar esta mañana.

Gómez aseguró que las gestiones para el cobro de estas horas extras comenzaron con notas enviadas a la Secretaría de Seguridad, incluso el propio Gómez dijo haberse comunicado con el titular, Jorge Cordiglia. “Pero me dijo que se estaba ocupando, le hicimos llegar una nota pero no hubo nada en concreto y pasó un tiempo prudencial sin que el reclamo de los trabajadores sea atendido. Es mucho el dinero que se les adeuda, hay horas extras de marzo, el poder adquisitivo se desvaloriza. Están enojados y tienen razón”, sostuvo.

Al mismo tiempo, reconoció que los trabajadores hicieron más horas extras que el máximo establecido en su momento, porque se necesitaban por la pandemia. “Sin embargo nadie nos informó oficialmente sobre esto, y si hay un acuerdo con los trabajadores, el Sindicato no puede quedar afuera porque somos sus representantes”, consideró.

Finalmente, aseguró que los enfermeros también planteando la necesidad de un reconocimiento salarial por su tarea. “San Cayetano les ha pagado un plus”, destacó.

