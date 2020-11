Desde el viernes vuelve el tren entre Bahía y Constitución

23 noviembre, 2020 Leido: 98

El viernes 27 de noviembre retornará el servicio de tren entre Bahía y Constitución, el cual había sido suspendido en marzo por la pandemia. La prestación será de un tren semanal con destino a la ciudad y uno hacia Buenos Aires, pudiendo viajar solamente las personas consideradas como esenciales y exceptuadas.

El tren bahiense partirá a las 19.53 desde Constitución y se detendrá en todas las localidades intermedias que lo hacía previo a la pandemia; en tanto, su retorno será los sábados a las 21.15.

El costo del pasaje sigue siendo de 825 para primera y 990 para pullman. En esta instancia no funcionará el servicio de camarote.

“Junto al gobierno nacional seguiremos trabajando arduamente para que el tren vuelva a cumplir el rol social que tenía”, dijo días atrás el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.

Para garantizar las medidas de prevención y para mantener la distancia social, los lugares disponibles para la venta no podrán superar el 66%. La venta de pasajes está disponible a través del sitio webventas.sofse.gob.ar, exceptuando a jubilados y personas con discapacidad, que deberán hacerlo en las boleterías.

Cabe mencionar que los pasajeros para poder viajar deberán contar con el Certificado Único Habilitante. Además, será obligatorio usar tapabocas en todo momento, no sólo en las estaciones sino también sobre la formación.

Medidas de prevención

A todos los pasajeros, al momento de abordar el tren, se les controlará la temperatura y durante el viaje deberán respetar los asientos asignados, permitiendo únicamente la movilidad para la utilización de los sanitarios.

El descenso y el retiro del equipaje deberán ser ordenados, manteniendo el distanciamiento y respetando las medidas sanitarias establecidas por cada jurisdicción.

La ventilación de las unidades se realizará antes, durante y después del viaje, mientras que la higiene de los sanitarios será de forma permanente. Asimismo, el tren contará con cartelería visible para que se mantenga la distancia social.

El salón comedor no funcionará en ninguno de los servicios y se utilizará para aislar a las personas que presentaran síntomas compatibles con el Covid-19 hasta llegar a destino donde se le prestará la asistencia sanitaria correspondiente.

Los horarios del servicio semanal serán los viernes 19.53 de Plaza Constitución y sábados 21.15 de Bahía Blanca. El tren tiene paradas en Monte, Las Flores, Cacharí, Azul, Olavarría, General La Madrid, Suárez, Pigüé, Saavedra y Tornquist.

Volver