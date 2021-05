Desde “Elebar” advierten que aumentó la morosidad y se utilizan las tarjetas para adquirir productos de primera necesidad

La situación económica como consecuencia de la pandemia, ha llegado a convertirse para muchas familias una dificultad grave, y las tarjetas de crédito en algunos casos brindan una posibilidad de financiación. Rodrigo La Fuente, desde Elebar comentó en LU24 los beneficios de adquirir ésta tarjeta y además puntualizó en que los casos de morosidad han aumentado en los últimos meses, como también, que los clientes están utilizando las financiaciones para comprar alimentos de la canasta básica.

“El movimiento sigue siendo el mismo, pero nosotros estamos abriendo el paraguas ante esta situación, porque el 80% de la cobranza es presencial, y el año pasado tuvimos que salir a salir a buscar nuevos medios de cobro” indicó el representante de Elebar, haciendo referencia a que esperan que no se llegue a descender a Fase 1, porque complicaría la cobrabilidad.

En ese sentido, se refirió a la morosidad, y manifestó que “desde agosto del año pasado empezó a incrementarse” y agregó que los motivos seguramente se deben a que “obviamente porque cayo el trabajo informal, porque la gente el mango que tiene lo usa para comprar otras cosas, ahora se está viendo una leve mejoría, pero esperamos que no siga cayendo”.

En cuanto al aumento de la morosidad, sostuvo que “en este caso lo que hicimos es abrir una nueva línea de refinanciaciones a largo plazo con 24, 30 o 36 cuotas y la gente nos explica, pero hay situaciones en las que no pueden pagar nada”.

Asimismo, explicó que “este año las están usando mucho en supermercados para comprar alimentos de primera necesidad, por eso hicimos nuevos convenios con Toledo, Supermercado Dia, autoservicio 228, la Agraria” y agregó “lo que queremos es que la gente tenga sus tarjetas para poder cubrir sus necesidades básicas”.

Detallando los beneficios de la tarjeta, Rodrigo La Fuente expresó “hay 3 cuotas sin interés en supermercados, por otro lado también está la opción de hacer dos cuotas y se cobra la primer cuota en los 60 días, y también contamos con “Agendalo” que son descuentos puntuales los días martes, miércoles, jueves, viernes y sábados en distintos rubros”.

Por otra parte, como alternativa, Elebar ofrece “a quien se haga la tarjeta nueva, un crédito de 10 mil pesos en 10 cuotas sin interés”.

También, Elebar, ofrece los días jueves un 25% en casas de deportes, en las casas de ropa los días sábados, y según manifestó el representante de la firma en Tres Arroyos “tenemos más de 300 comercios adheridos” y éstos beneficios se podrán consultar en www.elebar.com.ar

Para finalizar, recordó que ofrecen también seguros de hogar, seguros de automotor, y para quien lo abone con la tarjeta Elebar tendrá un 25% de descuento.

