Desde este miércoles, los bancos cambian su horario de atención

23 marzo, 2026 116

Los bancos de la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, incluido Tres Arroyos, volverán este miércoles a su horario de atención habitual. Tras el paso del verano y como pasa cada año, luego de este fin de semana largo, las entidades abrirán sus puertas de 10 a 15.

Hasta ahora, y desde el 1 de diciembre, los bancos vienen trabajando con el horario de verano, que es de 8 a 13 horas. Esto suele hacerse cada año en los meses de calor, pese a que al cambio suelen oponerse los comerciantes en las ciudades más grandes.

Ese plazo, el Gobierno bonaerense lo estableció hasta el domingo 22 de marzo. Pero como lunes (día no laborable) y martes (feriado) no hay actividad, los bancos en 108 municipios abrirán sus puertas el miércoles 25 desde las 10.

Fuente: Agencia DIB.

Volver