La ingeniera Susana Laborde, jefa de la Región V de Hidráulica de la Provincia, advirtió que el Municipio podría recibir un apercibimiento por los trabajos de canalización que se realizaron en la desembocadura del arroyo Claromecó. “Hemos recibido denuncias de vecinos, por lo que hoy están trabajando dos inspectores en el lugar, un ingeniero hidráulico y un licenciado que ha trabajado en CONICET sobre derivas litorales y lo está haciendo en este momento en temas costeros con el Instituto Nacional del Agua y el Centro de Geología de Costas. Pero lamentablemente están yendo ahora, cuando ya se hizo”, sostuvo la funcionaria.

Con las denuncias de los vecinos, se inició un expediente tal como sucede, indicó Laborde, “con cualquier obra clandestina, y esta lo es. Normalmente lo que se pide después es que lo hecho se retrotraiga a la situación anterior, pero en este caso no sería lógico que se vuelva a gastar dinero en algo que de todos modos la naturaleza va a hacer. Porque lo que va a ocurrir es que depende de cómo se den los vientos, las tormentas, las lluvias que aumenten el caudal del arroyo, volverá más tarde o más temprano a su curso natural. Debemos entender que las actividades de las personas tienen que adaptarse a las formas de la naturaleza, y no al revés”, argumentó.

“Si había acuerdo con los vecinos para hacer esto, porque era un beneficio para todo el mundo, se debió consultar igual a la Dirección de Hidráulica para que fuéramos y viéramos si era criterioso o no hacer este desvío del arroyo, que en realidad no se corrió, sino que tomó el curso natural que le permitió el corrimiento de arena y su capacidad para salir al mar, que puede ser derecho como venía antes, o no, como ocurre en toda la costa de la Provincia. Porque como el escurrimiento de la arena va de algún modo de sur a norte y luego hace un zigzag en la playa, va avanzando sobre las desembocaduras y si los cursos de agua no tienen la suficiente fuerza y caudal, van tornándose paralelos a la costa hasta que finalmente vencen la barda de arena y salen al mar. No siempre es criterioso hacer algo como esto, que es un gasto de combustible y personal, una pérdida de dinero del Estado municipal, que en caso de ser necesario y criterioso hacer debió hacerse con autorización previa de Hidráulica. Cualquier obra que implique intervenir un curso natural de agua requiere esa autorización, y no sólo porque esta área es la que tiene que decidir sobre este tema, sino también por la experiencia de años de trabajos y por la existencia de una dependencia específica, la Dirección de Costas que está en Mar del Plata, y podría haber intervenido y opinado”, advirtió Laborde.

Finalmente, la funcionaria indicó que “el expediente se enviará a la autoridad del Agua, que seguramente apercibirá al Municipio para que no se vuelva a realizar una obra similar sin la consulta previa. Me llama la atención porque con Tres Arroyos tenemos un vínculo muy estrecho desde hace años, trabajamos en conjunto con el Ente Vial, por eso quizá esta persona actuó por desconocimiento”.

