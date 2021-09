Desde Juntos desmintieron la supuesta pelea e instaron a Nickel a investigar las versiones

24 septiembre, 2021 Leido: 63

Desde el bloque de Juntos en el Concejo Deliberante, los ediles Roberto Fabiano y Daiana de Grazia y el consejero escolar Cristian Ruiz negaron la existencia de una discusión que tomó estado público ayer, y atribuyeron a audios surgidos del propio Cuerpo la versión. Incluso aseguraron que intentaron generar una reunión del Legislativo a través de la presidencia, que no se efectuó, y advirtieron que le compete al presidente, Werner Nickel, “investigar de dónde surgieron estas versiones sobre hechos que de ninguna manera ocurrieron”.

“Podría darse una discusión política, y de hecho se dan, pero aquí se habla de violencia personal y de género, a lo que somos totalmente ajenos y tanto yo como Daiana tenemos familia e hijos que se vieron afectados por estas versiones, que se difundieron a través de un audio del cual tenemos la sospecha de que surgió del propio ámbito del Concejo”, sostuvo Fabiano. El edil desmintió asimismo haber tenido contacto con Cristian Ruiz en la mañana de ayer, cuando supuestamente se dio la pelea aludida, y negó haber impulsado algún tipo de sanción para el personal de Mayordomía del Concejo.

De Grazia, por su parte, aseguró que tuvo que “explicar estos comentarios a mis hijos que tienen 6 y 11 años, porque estamos hablando de casos de violencia, que no sucedieron, y que se banalizan cuando hay muchas mujeres que sí padecen violencia de género. Por eso entiendo que el presidente del Concejo tiene que propiciar que estos hechos se investiguen, que se sepa quién originó esta mentira, que si es necesario investigar algún teléfono celular que se haga. Porque estamos convencidos de que el audio salió de acá y es lamentable que se trabaje así en el Concejo. Y si el presidente no está a la altura tendrá que ver qué hace. Tuvimos una excelente relación las tres fuerzas que participaron de las Primarias, y de esa manera vamos a seguir trabajando”.

Finalmente, Cristian Ruiz advirtió que “hay una irresponsabilidad grave en difundir estas versiones aun cuando se nos consultó y dijimos que no eran reales. Es nefasto tener que explicar estas cosas cuando estamos trabajando bien, y aunque les moleste lo vamos a seguir haciendo”.

Volver