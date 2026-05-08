Desde Km 0 hasta Energía: El corte de la Ruta 228 será preventivo hasta la mañana del sábado (audio)

8 mayo, 2026 110

La Ruta 228, desde el km 0, Necochea, hasta el km 55, Energía, se encontrará cortada hasta este sábado al mediodía, luego de que las abundantes precipitaciones la sobrepasaran en agua en varios tramos.

Gustavo Florentin, Coordinador de Seguridad a cargo de Defensa Civil en San Cayetano, brindó detalles a LU 24 acerca de la situación y aconsejó “no salir a la ruta, salvo que sea de extrema necesidad o urgencia”.

Posteriormente, expresó que “para quienes están viajando desde el sur, lo aconsejable es que lo hagan por ruta 3, en tanto que, si van para Mar del Plata, lo ideal es entrar por la zona de Tandil o Juarez. Ante tanta lluvia, el agua drena hacia el mar y toda la zona está muy difícil de transitar y con cortes”.

Además del tramo ya cortado, Florentín aseguró que “por la ruta 75, también tenemos agua señalizada, está desbordando también, aun no se cortó, pero preventivamente puede cortarse a la noche. En algunos tramos, la situación está peor ahora que al mediodía”.

También advirtió que, por los fuertes vientos que se mantendrán hasta este sábado, la precaución debe extremarse “en ruta 72, camino a Orense, han caído dos pinos”.

Para finalizar, expresó que, en San Cayetano, a pesar de los 100mm que cayeron en doce horas, “no tuvimos consecuencias graves, solo con algunos anegamientos y una familia evacuada por prevención más que nada”, concluyó.

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