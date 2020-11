Desde la Asociación de Colegios Privados afirman que “las clases tendrían que haber empezado antes”

El titular de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires, Martin Zurita dialogó con LU24 sobre la situación en la provincia sobre la restricción para el regreso a las aulas.

Según indicó, es un problema que preocupa mucho, aunque se haya puesto en marcha hace unas pocas semanas un plan de re vinculación de los alumnos, hay escuelas que no pudieron empezar a pesar de haberlo solicitado, y en algunos distritos las autoridades no han pedido ni las planillas para comenzar a funcionar, “vemos que hay mucha burocratización en la intermediación entre la provincia y las bajadas a los inspectores”.

“Estamos a 20 de noviembre y todavía estamos con esta problemática, lo que nos preocupa es también el 2021, no queremos que pase esto el próximo año” expresó.

Considerando que desde organismos internacionales, alertan sobre los efectos irreversibles del cierre prolongado de las escuelas en los chicos, Zurita adhirió totalmente a ésta consideración e indicó que “en secundario los alumnos ni siquiera pudieron acceder este año a las escuelas”, y destacó que “hace 8 meses que las escuelas se vienen preparando y no pueden ahora pedir toda una serie de documentación, análisis carpetas y formularios y papelitos para llegar al punto de que hoy han abierto muy pocas escuelas” refiriéndose a la burocracia que implica la habilitación para el funcionamiento de las instituciones educativas.

“La realidad es que hay mucha burocratización” refiriéndose a la cantidad de certificados y cuestiones que se les solicitan a las escuelas para habilitarlas, lo que provoca es que muchas escuelas que quieren abrir, están pendientes de autorización. Y agregó que “realmente todos los funcionarios desde el nivel central para abajo hasta llegar a la es cuela se han manejado como se dice ‘cada maestrito con su librito’”.

Es por ello, que cree que es necesario que haya un “sistema más efectivo, más eficiente y mucho más simple para que el poco tiempo que falta las escuelas puedan ofrecer a las familias esta posibilidad esperando hace tanto tiempo”. Teniendo en cuenta las medidas del gobierno que comenzaron en septiembre en pos de la re vinculación de los alumnos, Zurita expresó que “las clases tendrían que haber empezado antes, es una pena”.

Refiriéndose a la Asociación que dirige, explicó a LU24 que en el sector de educación de gestión privado está en una situación crítica hay muchas escuelas que han cerrado, y muchas que están al borde del cierre por lo que “tiene que haber una certeza de que las clases van a comenzar aunque sea en un formato diferente” y también comentó que “esto nos tiene que servir de experiencia para que esto no ocurra en el 2021”.

