Desde la Asociación de Guardavidas manifiestan que “el decreto no es lo que buscábamos”

30 noviembre, 2020 Leido: 10

El secretario general de la Asociación de Guardavidas de Tres Arroyos, David Mariucci, concurrió este mediodía al Concejo Deliberante para dialogar con los diferentes bloques, luego de ser informado sobre el veto a la ordenanza y el decreto firmado por el intendente Carlos Sánchez para regular la actividad.

“La idea es sentarnos a analizar el decreto pero no es lo que buscábamos porque la ordenanza tiene mayor fuerza y en las próximas horas tomar decisiones”, sostuvo.

“En la prensa se dijo que tiene mucha similitudes pero nosotros no lo sabemos. Y si las tiene no entendemos porque no se acompañó la ordenanza a través del Movimiento Vecinal”, expresó.

“Han transcurrido cosas que nos dejan muchas dudas: enterarnos primero por la prensa, luego venir acá y que no haya podido zanjarse una unificación para este tema. Siempre son obstáculos y no hay nunca un compromiso de trabajo en equipo que nosotros como Asociación de Guardavidas tenemos muchísima experiencia en lo que es la designación de personal con todos estos grises que aparecen, que dejan muchísimas dudas y sería muy beneficios que desaparezcan y no se dio de esa manera. Lamentablemente siempre son imposiciones y no trabajo en conjunto”, añadió.

Finalmente, Mariucci aclaró que “en el último cambio de la Ley del Empleado Municipal la facultad para la reglamentación de la designación y las contrataciones las tiene el Ejecutivo y el Legislativo, ese es el artículo 2”, sostuvo.

