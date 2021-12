Desde la oposición coincidieron en la importancia de trabajar en conjunto por la problemática habitacional

22 diciembre, 2021 Leido: 57

Concejales de la oposición destacaron la importancia de que vuelva a convocarse el Consejo Municipal de Banco de Tierras. En este sentido se expresaron Graciela Callegari (Todos) y Cristian Ruiz (Juntos por el Cambio), quienes coincidieron en la necesidad de avances para solucionar la problemática habitacional local.

“No tenemos las respuestas ni las soluciones ya, pero nos hemos puesto de acuerdo en trabajar en conjunto en distintas propuestas, no sólo para el acceso a la tierra sino también para la construcción de viviendas y herramientas de solución a la problemática habitacional”, sostuvo Callegari.

“La Municipalidad tiene terrenos en prescripción administrativa que todavía no se han resuelto, así que lo primero que haremos será un relevamiento completo de las situaciones, y con toda esa información avanzaremos en distintas propuestas que el Ejecutivo nos ha hecho. Hay una preocupación por dar una respuesta a la gente joven que trabaja pero no puede acceder a la tierra para construir su propia vivienda por los mecanismos disponibles a nivel crediticio, y que necesita ayuda en ese sentido, y todos los bloques pedimos información en este sentido para analizar. Habrá dos reuniones del Consejo al mes, y quiero ser cuidadosa pero es importante que la gente sepa que llevará tiempo poner en marcha estos temas y poder dar respuesta. Pero lo que celebro es que todos los sectores estuvimos hoy en la mesa y acordamos un camino consensuado para ir buscando soluciones a estos problemas”, consideró Callegari.

Ruiz coincidió en que “es importante generar este vínculo para poder trabajar en conjunto, pero es fundamental que los actores que cuentan con la información necesaria la brinden para que se pueda avanzar en un relevamiento serio y confiable, para poder generar los planes y direccionar los recursos -como los terrenos- a quienes realmente los necesitan. Hace dos años que no se reunía el Consejo de Banco de Tierras, y por eso lo primero que establecimos es una periodicidad de encuentros, porque los tresarroyenses necesitan y merecen que esta problemática se solucione. Pero la información y la confianza son fundamentales”.

“Como joven veo que es muy importante que la política se empiece a interesar en resolver los problemas de la gente, como el acceso a la vivienda y el trabajo, y estoy esperanzado en que se articulen políticas en este sentido”, concluyó el edil de Juntos.

Volver