Desde la Secretaría de la Cámara Automotriz consideran un momento difícil para comercializar

27 julio, 2022

La inestabilidad de la economía con un dólar fluctuante y una crisis internacional en otros contextos, hacen que la realidad de la fabricación y venta en el rubro automotriz esté atravesando una situación difícil. En ese contexto, Alejandro Lamas, Secretario de la Cámara económica Automotriz, dijo: “la realidad es que estamos sufriendo todavía faltas de stock, que tiene que ver con una complicación a nivel mundial, y nosotros tenemos nuestros propios problemas domésticos quizá agravados por esta situación mundial, entonces acá se siente más fuerte por un tema económico también, con las disparadas del dólar y la destrucción de nuestra moneda. Ahora los autos se venden en dólares, porque la gente no quiere perder plata, y es lo que está pasando. En 35 años de actividad he pasado distintas tipos de crisis económicas, pero hoy tenemos la depreciación de nuestra moneda y también la falta de stock, situación que sucedió en los 70. Todo es un combo para analizar. No hay referencia de venta por ejemplo para los usados, y la gente no sabe cómo manejarse, trata de comercializar sin perder valor, pero nada está del todo claro, es un momento difícil”.

