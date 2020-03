Desde Madrid: El Padre Cándido contó a LU 24 como se vive en España con el Coronavirus

El recordado Padre Cándido Fernández, dialogó a con nuestra emisora desde Madrid dando un detalle de cómo está la situación allí por el Coronavirus.

“He estado hace un mes en Tierra Santa con algunos peregrinos y ya se veía gente oriental con los barbijos puestos, pero en ese entonces no se esperaba que sucediera esto. No nos parecía tan grave esto, ni al gobierno creo”, estimó.

Aseguró que los hospitales más importantes están colapsados y que la gente tiene miedo de que ante una emergencia no tener disponibilidad para ser atendido allí.

“En cada diócesis, el obispo pone normas y se cumplen a rajatabla. Por televisión van a ir trasmitiendo misas. En nuestra iglesia no hemos querido suspender el Vía Crusis porque llegan unas 60 personas solamente y los separamos por bancos, con lo cual vamos con cautela y vamos probando. Es duro y traumático para la gente”, remarcó.

