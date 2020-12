Desde mañana no admitirán ingresos a diálisis de nuevos pacientes afiliados a PAMI

8 diciembre, 2020

Desde este miércoles 9 de diciembre, primer día hábil de la semana, no se admitirán nuevos ingresos a diálisis de afiliados de PAMI. La disposición, consensuada por las tres asociaciones que nuclean el sector y otras agrupaciones afines, tendrá alcance nacional. En diálogo con LU 24, el doctor Alfredo Casaliba, titular de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires advirtió que “hace tiempo que las prestaciones de diálisis vienen siendo remuneradas por debajo del valor que debieran, y con el último aumento por parte de PAMI que fue en agosto del año pasado, no hubo una nueva recomposición y con aquel valor, que también fue bajo a pesar de la recomposición, hemos seguido prestando los servicios con un aumento del tipo de cambio de alrededor de un 47,5% y una inflación del 41% de agosto a agosto. Y a eso se le sumaron todos los gastos que ocasiona la pandemia y las medidas de bioseguridad que debemos adoptar de manera muy estricta para evitar contagios entre el personal y los pacientes”.

En este sentido, aseguró Casaliba que fue necesario adquirir los insumos propios del tratamiento con grandes incrementos de precios ya que sus valores están dolarizados ya que no se producen en el país, y además todos los elementos de protección personal contra el coronavirus que también han sufrido aumentos de hasta tres veces. “Y no hemos dejado de atender a nadie. Pero la buena voluntad no puede transformarse en voluntarismo, por eso, con los costos que tiene el ingreso de nuevos pacientes, en esta situación estamos poniendo en riesgo a quienes ya se están dializando”, sostuvo. Hoy PAMI paga 5600 pesos por sesión, y los centros estiman que ese valor debería rondar los 8000 pesos.

Finalmente, Casaliba reconoció que por esta situación de fragilidad económica, que también se origina en las dificultades para percibir el cobro de prestaciones de otras obras sociales, como Incluir Salud, han cerrado más de 20 centros de diálisis, la mayoría de ellos en la provincia de Buenos Aires. No obstante, y a pesar de que no satisfizo la propuesta que hizo PAMI en una reunión mantenida el jueves pasado, aseguró que seguirán abiertos al diálogo para que esta situación se solucione.

